Юрий Лоза рассказал, на что потратит выплату в 10 тысяч рублей

Фото: Youtube / Юрий Лоза

Певец Юрий Лоза на полученные от государства деньги планирует купить фрукты, овощи или одежду. Также эту сумму он может потратить на топливо для автомобиля. Об этом певец рассказал «Вечерней Москве».

По словам артиста, единовременная выплата в 10 тысяч — значительная прибавка к его пенсии.

— Моя пенсия составляет 16 тысяч рублей. Любой пенсионер, который получает такие же деньги, найдет, на что потратить новую выплату, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам Лозы, на 10 тысяч он может купить фрукты, овощи или одежду. Примерно таких же денег стоит заправить машину для поездки на море, заключил артист.



Президент России Владимир Путин в августе подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Пенсионный фонд уже перевел деньги россиянам, получающим деньги на карту. Остальным пенсионерам деньги придут вместе с ближайшей пенсией начиная с 3 сентября.