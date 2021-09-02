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Получающим пенсию на карту россиянам выплатят по 10 тысяч рублей 2 сентября

Илья Ашуров

Общество
Получающим пенсию на карту россиянам выплатят по 10 тысяч рублей 2 сентября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В четверг, 2 сентября, получающие пенсию на банковскую карту пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Всего в стране свыше 30 миллионов таких пенсионеров.

Еще 12,7 миллиона пенсионеров, которые получают пенсию на дому через отделения «Почты России» или других операторов, выплатят указанную сумму вместе с ближайшей пенсией начиная с 3 сентября.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

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