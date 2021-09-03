Сергей Левкин: 90 процентов жителей выбрали новые квартиры по программе реновации в Бутырском районе

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Россия, Москва, улица Фонвизина, 7А Карта всех событий

В Бутырском районе на северо-востоке столицы 90 процентов переселенцев из домов на улице Яблочкова определились с выбором квартир в новостройке на улице Фонвизина, дом 7а. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Летом этого года по программе реновации началось заселение дома № 7а на улице Фонвизина. Предложения равнозначных квартир были направлены жителям пятиэтажек по адресам улица Яблочкова, дом 28, корпуса 1 и 2. Сейчас 90 процентов семей выразили готовность к переезду в новые квартиры, — рассказал он.

В общей сложности в Бутырском районе по программе реновации новое жилье получат 4,5 тысячи человек из 27 жилых домов. Сергей Левкин отметил, что на первом этапе расселят пять пятиэтажек, на втором (с 2025 по 2028 год) — семь, а на третьем (с 2029 по 2032 год) — еще 15 домов.

Уже подобраны три «стартовые» площадки. Один жилой дом на улице Милашенкова, владение 7, корпус 3, находится в стадии строительства, новостройка на улице Фонвизина, дом 7а, заселяется, а на площадке по улице Яблочкова, владение 26–28, ожидается выход для проведения строительно-монтажных работ.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.