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Фестиваль «Город Джаз» позвал гостей в Зеленый театр

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Город Джаз» позвал гостей в Зеленый театр
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Главная выставка страны 17 и 18 сентября приглашает посетителей в Зеленый театр. Здесь пройдет одно из главных культурных событий осени — ежегодный фестиваль «Город Джаз» с участием звезд музыкальных фестивалей.

Зрители услышат музыку самых разных направлений: джаз, соул, фанк, блюз и госпел. В программе премьеры, любимые хиты, виртуозные импровизации.

В пятницу, 17 сентября, на сцену фестиваля поднимутся Света Жаворонкова, JiveSouls, оркестр под управлением Петра Востокова, Alina Engibaryan, Spokan Girls и Moscow Gospel Team.

В воскресенье своими мелодиями зрителей порадуют Ольга Синяева и AllSee Band, Анна Королева, София Ацбеха-Негга, Тони Карапетян, QASCAD, Backstage Band и Мариам Мерабова.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте фестиваля.

В музее-усадьбе «Кусково» до 18 сентября проходит XI фестиваль «Органные вечера в Кусково». Гости музея могут наслаждаться классической музыкой в интерьерах большого дворца.

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