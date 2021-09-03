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Елена Малышева объяснила, что полезнее — дыня или арбуз

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Елена Малышева объяснила, что полезнее — дыня или арбуз
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Хотя летний сезон уже завершился, главные лакомства, дыни и арбузы, остаются в тренде. Елена Малышева рассказала, какому продукту стоит отдать предпочтение.

В 100 граммах дыни в среднем содержится две чайные ложки сахара, как и в арбузе, причем астраханские сорта арбуза еще слаще. Без угрозы прибавки в весе человек может съесть 160 граммов.

— Дыня содержит большое количество воды, клетчатки, в ней содержится прилично сахара, но в дыне есть витамин A, который участвует в процессе зрения. Ученые определили, что в дыне содержится 70 процентов суточной дозы витамина C, который отвечает в том числе за эластичность и цвет кожи. В арбузе же есть только сахар, — рассказывает врач Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово».

Чтобы правильно выбрать дыню, нужно обратить внимание на ее упругость. Вмятин на корке, как и темных пятен, быть не должно. Носик, который располагается напротив хвостика, должен слегка проминаться, но не насквозь. Не должно быть и плесени, которая свидетельствует о том, что продукт испорчен.

Ранее диетолог дала рекомендации, сколько арбуза безопасно для здоровья съесть за раз.

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