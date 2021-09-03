Началось строительство тоннеля в рамках создания первой скоростной трассы по концессии в Москве

Фото: Пресс-служба ДИПП

Строительство подземного тоннеля под Молодогвардейской улицей началось в рамках возведения по концессии Северного дублера Кутузовского проспекта. Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

— Сегодня в Москве развернуто активное строительство первой скоростной платной автодороги в рамках концессионного соглашения — Северного дублера Кутузовского проспекта. Инвестор возводит мост возле «Москвы-Сити», эстакаду в районе Рабочего поселка, а также меняет теплотрассы на западе города. На днях строители приступили к возведению важнейшей части дороги — тоннеля на 56-м километре внутренней стороны МКАД под Молодогвардейской улицей, — рассказал руководитель ведомства.

По его словам, создание дублера является самой крупной концессией города с частными инвестициями более 50 миллиардов рублей. Открытие дороги запланировано на 2023 год.

Тоннель, глубина которого достигнет 19 метров, а длина — 280 метров, строят открытым способом. В настоящее время идет монтаж ограждения места строительства — специального раскрепляющего пояса из шпунта. В связи с тем, что дублер Кутузовского проспекта будет пролегать по застроенным территориям, тоннель, который заменит обычный наземный съезд, оставит свободной территорию у МКАД и не будет перегружать ландшафт видом дорог.

Появление Северного дублера Кутузовского проспекта значительно улучшит транспортную ситуацию в Москве, в частности на западе. Он разгрузит сам проспект, а также Можайское шоссе. Проживающие в этих районах жители смогут максимально быстро добраться по дублеру в центр. Время в пути составит примерно 10 минут. Новую дорогу также соединят с Северным обходом Одинцова — на этот путь автомобилисты буду тратить не более 20 минут.

Масштабный проект реализуют «Новая концессионная компания», организатором финансирования выступает УК «Лидер», а инвесторами — НПФ группы «ГАЗФОНД» и консорциум иностранных инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций.

Директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев отметил, что значение дублера для города невозможно переоценить, так как он позволит москвичам сэкономить время в пути на работу и домой и уменьшит количество вредных выбросов в атмосферу из-за уменьшения количества и протяженности заторов.

Ранее эксперты рассказали о новом объекте и почему он так важен для города, о мировой практике сооружения подобных мостов и причинах их популярности.