Дом Лосева подготовил ко Дню города две программы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Библиотека «Дом А. Ф. Лосева» 11 сентября приглашает москвичей и гостей столицы на две праздничные программы, посвященные Дню города.

Первая из них — «Я в грудь тебя целую, Московская земля!» — начнется с экскурсионных программ по Арбату и Приарбатью. Затем гостей праздника познакомят с уникальным Музеем Лосева.

Литературно-музыкальную композицию «Тебе через 100 лет», посвященную М. И. Цветаевой, представит творческое объединение «Мотив». Представление построено в форме поэтического разговора современных поэтов Марка Аксенова и Светланы Ермаковой с Мариной Ивановной Цветаевой.

Посетителей также ждет чтение стихов о Москве на «Философской лестнице» и лекция-кинопоказ Юлии Димитровой «Москва! Какой огромный, странноприимный дом!».

Вторая программа — «Московские окна» — начнется с экскурсии «Лица окон». Затем состоится мастер-класс «Вот опять окно» в технике коллажной аппликации, темой для вдохновения которого станут окна московских зданий.

Гостей библиотеки также ожидает открытие выставки «Московские окна» и выступление шансонье Михаила Заготы с авторской программой «Если день твой прошел без улыбки» в жанре лирического шансона.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Дома Лосева.