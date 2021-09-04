Народный календарь. Что запрещено 5 сентября, чтобы не потерять здоровье и достаток

Фото: pixabay.com

5 сентября Православная церковь почитает память Луппа Солунского.

В этот день запрещается подметать пол. В этот день нельзя выметать сор, чтобы совершенно случайно не вымести свое здоровье, благополучие и достаток. Пылесос также применять нельзя.

Известно, что преподобный Лупп был большим любителем брусники, именно поэтому народ активно собирал эти ягоды в этот прекрасный день. Люди с особым удовольствием употребляли бруснику в пищу и делали из ягоды сок. Не стройте планов и не начинайте новых дел. Все, что вы начнете делать в пятый день сентября, не завершится удачно и не принесет никаких результатов. Запрещается также лениться, лучше быть продуктивным в этот день, в таком случае судьба будет к вам благосклонна.

Приметы погоды

Если утром мороз, то зима рано наступит.

Нет заморозков — сентябрь будет теплым.

Праздники

Международный день благотворительности

Цель Дня — привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности.

По мнению ООН, благотворительность, которая помогает искоренению нищеты во всех странах мира, и выражение солидарности с обездоленными способствуют установлению диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций.

День работников нефтяной и газовой промышленности (День нефтяника)

В торжестве принимают участие сотрудники лабораторий качества, буровых установок, распределительных станций, трубопроводных коммуникаций, инженеры, проектировщики, вспомогательный персонал, их коллеги, друзья и родственники. К празднованию присоединяются студенты, выпускники и преподаватели профильных учебных заведений, а также жители населенных пунктов, для которых добыча полезных ископаемых является градообразующей.

В День нефтяника проходят праздничные концерты и тематические мероприятия. Первые лица страны и местные органы власти поздравляют работников газовой и нефтяной промышленности с профессиональным праздником. Те, кто имеет отношение к торжеству, собираются за праздничными застольями.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено 5 сентября, чтобы не потерять здоровье и достаток

События

Петр I установил налог на бороды

В августе 1698 года на следующий день после прибытия из-за границы 26-летний царь Петр Алексеевич в собрании бояр велел принести ножницы и собственноручно и публично лишил бороды нескольких бояр знатных родов. Бояре были шокированы выходкой царя, от их солидности и суровости не осталось и следа. Позже Петр неоднократно проделывал подобную операцию.

Однако новые порядки приживались с трудом. Царя осуждали, его новшество не принимали. Были и такие, кто, расставшись с бородой, кончал жизнь самоубийством. По всей России роптали, ведь считалось, что бритье бороды — грех, а священники отказывали в благословении безбородому. В действиях Петра бояре усматривали покушение на сами устои русской жизни и упорствовали в бритье бород.

В связи с этим 5 сентября 1698 года Петр I установил налог на бороды, дабы все же привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. Для контроля был введен и специальный металлический жетон — бородовой знак, представлявший своего рода квитанцию об уплате денег за ношение бороды.

Захват в заложники спортсменов и членов олимпийской делегации Израиля

Теракт на мюнхенской Олимпиаде был совершен членами радикальной палестинской организации. 5 сентября 1972 года в 4:10 восемь боевиков группы «Черный сентябрь» ворвались в резиденцию израильской делегации в Олимпийской деревне Мюнхена, расстреляли на месте двоих спортсменов, а еще девятерых взяли в заложники.

Террористы требовали освободить членов Организации освобождения Палестины — заключенных израильских тюрем и тюрем Западной Европы. Правительство Голды Меир отказалось выполнить эти условия.

В результате жертвами теракта стали 11 членов израильской олимпийской сборной (4 тренера, 5 участников соревнований и 2 судей). Боевики потеряли в перестрелке пять человек, остальные трое были арестованы полицией.

Проведен первый космический телемост Москва — Лос-Анджелес

В 1982 году американской компанией «Юнисон корпорейшн» при содействии Гостелерадио проведен первый космический телемост Москва (СССР) — Лос-Анджелес (США).

5 сентября 1982 года впервые в истории телекоммуникаций была установлена видеосвязь между Советским Союзом и США. На огромных выносных экранах в Глен-Хелен Парке, неподалеку от Лос-Анджелеса, и на больших мониторах 3-й студии Останкинского телецентра участники передачи могли видеть и слышать друг друга, общаться. Космический телемост связал 250 тысяч американцев — участников молодежного фестиваля «Мы», собравшихся близ Лос-Анджелеса, и их советских сверстников, находившихся в студии «Останкино».

Участники телемоста не только могли видеть друг друга, задавать вопросы и тут же слышать на них ответы, но и вести музыкальный диалог.

Открытие памятника Петру Великому в Москве

Памятник в ознаменование 300-летия Российского флота, как он официально назывался в постановлении правительства РФ от 27 июня 1995 года, был воздвигнут по заказу правительства Москвы и открыт 5 сентября 1997 года в дни празднования 850-летия Москвы.

Памятник расположен на стрелке Москвы-реки недалеко от кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на Крымской набережной. Его общая высота — 98 метров; это один из самых высоких скульптурных памятников в России.

Родились:

1946 — Фредди Меркьюри, британский певец, автор песен, лидер рок-группы Queen.

1948 — Михаил Швыдкой, российский деятель культуры, телеведущий и чиновник.

1951 — Майкл Китон, американский киноактер (фильмы «Бэтмен», «Возвращение Бэтмена», «Нет слов», «Экстренные меры» и др.), лауреат премии «Золотой глобус».

1984 — Юлия Пересильд, актриса театра и кино, заслуженная артистка России.

Именины отмечают: Иван, Николай, Федор, Павел.