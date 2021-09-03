Роман Романенко прокомментировал проект «Космический всеобуч»

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Стране нужны различные проекты, способные вернуть интерес граждан к космической теме, считает лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

В России стартовали образовательные проекты «Космический всеобуч» и «Chief Space Officer», инициированные центром космических технологий «Арктурус» федерального НИИ «Спецвузавтоматика». Их представили на VI Восточном экономическом форуме.

— К сожалению, некоторый период тема космоса у нас была, можно сказать, предана забвению, не было широкого информирования граждан о том, как развивается космическая отрасль, не велась работа по популяризации профессий, связанных с полетами. А было б здорово вернуть то время, когда все дети мечтали стать космонавтами, а все взрослые буквально следили за новостями о событиях в космосе, — поделился Роман Романенко.

Он отметил, что «Космический всеобуч» — прекрасная возможность для любого желающего вне зависимости от возраста «подтянуть» свои знания по теме космоса. А образовательный курс «Chief Space Officer» направлен уже на более узкую категорию слушателей — на специалистов в сфере цифровизации и технологий, и представляет собой программу дополнительного профессионального образования.

— Нашей стране сейчас очень необходимы различные проекты, способные вернуть интерес граждан к космической теме, погрузить участников в исследования. Ведь отрасль космических технологий — самая прогрессивная, стоящая в авангарде всех других сфер: электроники, промышленности, цифровых систем, — считает Герой России.

Каждый участник «Космического всеобуча» должен будет пройти 10 вопросов разной степени сложности. После тестирования участникам выдадут PDF-сертификат с оценкой, а особо отличившиеся получат бонусы, среди которых бесплатный образовательный курс по космическим технологиям «Chief Space Officer». Его прохождение предполагает выдачу удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Кроме того, в рамках проектов предусмотрен ряд онлайн-лекций и встреч с экспертами отрасли.

Своими впечатлениями от прохождения интерактивного теста поделился эколог и писатель Анатолий Баташев:

— Проверил свои знания о космосе — набрал 18 баллов из 23 возможных. Очень интересные вопросы, включающие в себя различные сферы: историю, физику, химию, астрономию и другие. Примечательно, что проходить тест можно неограниченное количество раз, но всякий раз выпадают совершенно разные вопросы путем случайного подбора. Это даёт возможность в большей мере охватить эту необъятную и увлекательную тему космоса.