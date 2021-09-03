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Синоптик предупредил о штормовом ветре и давлении ниже нормы в Москве 3 сентября

Лала Манушакян

Общество
Синоптик предупредил о штормовом ветре и давлении ниже нормы в Москве 3 сентября
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Instagram о штормовом ветре и давлении ниже нормы во второй половине дня пятницы, 3 сентября.

— В Москве наибольшие порывы ветра — до 17 м/с — ожидаются вечером 3 сентября, что является штормовым для мегаполиса показателем. Выпадет 4–6 мм осадков — это дождь средней интенсивности, — сообщил метеоролог.

По словам специалиста, давление может упасть до 733 мм ртутного столба, однако в ночь на субботу, 4 сентября, давление стабилизируется:

— Будто мы поднимемся на высоту 100–150 м, из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно, — добавил Тишковец.

Также метеоролог пояснил, что на большую часть российской территории придет североатлантический циклон. Он принесет холод, который будет сопровождаться порывистым ветром со скоростью до 15–20 м/с и ливневыми дождями.

Ранее Денис Пилипишин, аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы, рассказал об опасностях на дороге в дождливую погоду, которые могут привести к ДТП.

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