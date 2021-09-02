Названы главные опасности на дороге для водителей в дождь

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В дождливую погоду для автомобилистов на дороге появляется множество факторов, которые могут привести к ДТП. Среди них — аквапланирование, скользкий асфальт и дорожная разметка, съезд на мокрую обочину и отсутствие видимости в зеркалах. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.

Он отметил, что количество аварий в дождь возрастает. Дорога становится скользкой, снижается видимость. Так, в первые минуты после дождя дорога становится особенно скользкой, потому что вода смешивается с пылью и превращается в своего рода смазку.

— Во многих мотошколах даже рекомендуют мотоциклистам остановиться и подождать полчаса, когда дождь эту «смазку» смоет. Для автомобилистов скользкая дорога опасна в меньшей степени, но помнить об этой особенности нужно. Кроме того, если на асфальте осталась глина от тракторов (за городом), или от грузовиков, выезжающих со стройки, то размокнув, она тоже превращается в смазку, причем такую, которую дождь за полчаса не смоет, — сказал эксперт.

Также очень скользкой в непогоду становится дорожная разметка. Но есть и другие опасности. Например, выезд за городом на скорости на сухую обочину обычно не приводит к происшествию. Однако если правыми колесами задеть размокшую обочину, то с нее можно уже не вернуться на асфальт.

— Или аквапланирование. Говоря простым языком, при аквапланировании между шиной и асфальтом возникает слой воды, следствием чего бывает почти полная потеря управляемости. Это явление обычно встречается на трассах, но в отдельных случаях опасность аквапланирования возникает и в городе, если на асфальте прокатаны колеи и вы попадаете в такую колею с водой, — подчеркнул Пилипишин.

По его словам, чтобы избежать ДТП в дождь, нужно помнить про перечисленные опасности и учитывать их, вести машину плавно, избегая резких движений, держать дистанцию с запасом. Кроме того, совершая маневр на дороге, надо иметь в виду, что в залитых водой зеркалах легче не заметить помеху, поэтому смотреть надо с особым вниманием. Помимо этого, нужно быть готовым к тому, что и другой водитель может не проявить внимания «и случайно вашу машину проигнорировать».

— Ну и, конечно, нужно выбирать скорость, ориентируясь на реальную ситуацию, а не на то значение, которое формально допускают ПДД. В дождь безопасная скорость часто оказывается ниже разрешенной, — заключил эксперт.