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Всероссийский архитектурный конкурс «Говорящий город 2.0» пройдет в Москве осенью

Виктория Сикерина

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Всероссийский архитектурный конкурс «Говорящий город 2.0» пройдет в Москве осенью
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Всероссийский конкурс «Говорящий город 2.0» состоится в Москве осенью 2021 года. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказала председатель московского комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

В рамках конкурсной программы участники создадут арт-объекты, приуроченные к 30-летию со дня основания Москомархитектуры и 70-летию Института Генплана столицы.

Конкурсантам предложат тему «Архитектурное будущее Москвы». По словам организаторов, этот конкурс создаст условия для коммуникации между городом и художественным сообществом.

— За 30 лет работы мы многое сделали для того, чтобы столица стала не только мегаполисом, конкурирующим за первенство на мировой арене, но и просто комфортным городом для всех его жителей и гостей. Конкурс позволит сделать нам еще один подарок — инновационный современный арт-объект, отражающий активное и смелое развитие Москвы, который скоро появится на одной из центральных площадок города, — отметила Княжевская.

Для участия в мероприятии необходимо отправить заявку до 15 сентября, а также подготовить эскиз по техническому заданию. На официальном сайте мэра Москвы отметили, что в конкурсе будет действовать возрастное ограничение — от 18 лет.

В пятницу, 3 сентября, стартовал экофестиваль «оЗИЛеняйся» в культурном центре ЗИЛ. Посетители смогут посмотреть онлайн-трансляцию дайверов из Москвы-реки и поучаствовать в создании арт-объекта, послушать лекции ведущих экологов и защитников природы, провести эксперименты в экологических лабораториях, разгадать квесты и сделать на мастер-классах уникальные поделки.

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