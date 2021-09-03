«Не тот уровень известности»: Лоза прокомментировал возвращение ABBA

Фото: Youtube / Юрий Лоза

Выход нового альбома шведского квартета ABBA и следующий за ним виртуальный тур могут вновь пробудить интерес к творчеству коллектива. Однако значительного всплеска популярности ждать не стоит. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился певец Юрий Лоза.

По словам артиста, группа вряд ли будет снова популярна, однако сможет собрать самых преданных поклонников.

— Если они напишут хорошие песни и споют их, то почему нет. На виртуальные выступления ABBA люди, конечно, не пойдут ностальгировать. Скорее захотят посмотреть на новое чудо техники. Не стоит ожидать того уровня известности, который был раньше, но свою публику привлекут, — уверен Лоза.

Музыкант отметил, что назвать планируемый тур воссоединением группы нельзя: на сцене вместо живых музыкантов будут голограммы.

Группа ABBA в ноябре выпустит новый альбом. В него войдут десять композиций, две из которых уже доступны в интернете. В 2022 году состоится турне, во время которого зрители увидят «аватары» участников квартета. Аккомпанировать им будет оркестр из десяти музыкантов.

ABBA существовала в 1972–1982 годах, а затем воссоединилась в 2018-м. Группа стала одним из самых известных коллективов в истории поп-музыки — альбомы квартета разошлись суммарным тиражом 350 миллионов копий.

Последний студийный альбом коллектива под названием The Visitors был выпущен еще в 1981 году.