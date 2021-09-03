Татьяна Буцкая: На платформу Перово вернули таблички с названием станции

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Новость о возвращении станции Перово ее исторического названия появилась еще в середине августа, но до последних дней на вывесках платформы она все еще значилась под прежним наименованием. Да и в поездах какое-то время ее объявляли по-старому — Чухлинка. Наконец, все, чего долго добивались перовчане, выполнено. Факт зафиксирован вывеской на платформе и объявлениями в поездах.

Все началось в марте этого года, когда переименовали несколько станций Московской железной дороги. Среди них была и Перово, ставшая Чухлинкой. Но у жителей района и пассажиров новое название не прижилось. К тому же переименование Перова в Чухлинку вносило путаницу и осложняло навигацию по городу. Ведь на горьковском направлении уже есть другая станция с названием Чухлинка. Жители района обращались в разные инстанции, но нигде не находили поддержки. Тогда инициативная группа перовчан пришла в приемную «Совета матерей».

— Здесь выросло не одно поколение москвичей, для них всегда эта станция была Перово. Со сменой названия они потеряли часть истории своих семей. Их стремление сохранить память очень понятно, и мы не смогли остаться в стороне, — пояснила лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Волонтеры «Совета матерей» собрали 6 тысяч подписей за возвращение прежнего названия. Обращение с подписями жителей было направлено в Департамент транспорта Москвы. Глава ведомства Максим Ликсутов поддержал «Совет матерей» и попросил руководство Московской железной дороги обратить внимание на проблему.

В середине августа гендиректор РЖД Олег Белозеров подписал приказ о возвращении остановочному пункту Перово его первоначального названия.

— Жители Перова проявили гражданскую активность и не стали мириться с неудобными для них решениями. Наша общественная организация сделала все, чтобы табличка с надписью «Перово» снова вернулась на законное место. Эта общая победа, — заявила Татьяна Буцкая.

Первые упоминания о Перове относятся к XVI веку. В 1925 году Перово получило статус города, в 1960-м вошло в состав Москвы.

— Отличный пример работы гражданского общества. Жители Перова не захотели жить в Чухлинке и добились своего. А главное, отстояли историческую память своих предков, — прокомментировал победу перовчан и «Совета матерей» архитектор Михаил Громыко.