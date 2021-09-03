Названы регионы, жители которых чаще других посещают Санкт-Петербург

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Москвичи чаще жителей других регионов посещали Санкт-Петербург летом 2021 года. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин.

Он отметил, что каждый десятый приезжий в город был жителем Москвы.

Представитель «Авито Недвижимости» добавил, что на втором месте рейтинга расположилась Карелия (1,1 процент от общего числа туристов), а на третьем — Нижний Новгород (1 процент).

Издание «Невские новости» подытожило, что в список лидеров также вошли Мурманская и Тверская области, набрав менее 1 процента.

В понедельник, 30 августа, специалисты сервиса «Авито Недвижимость» рассказали, что Москва вошла в перечень мест, которые привлекательны для туризма по России.

Самыми популярными регионами оказались Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург. Четвертую строчку в рейтинге заняли Подмосковье, Москва и Татарстан. На столицу пришлось 5,4 процента от общего спроса. Во время исследования эксперты провели анализ спроса, предложения и цен на посуточную аренду жилья летом текущего года и составили рейтинг самых востребованных мест для путешествий у россиян.