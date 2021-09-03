Мужчина напал на бывшего зятя с шампуром в Москве

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Россия, Москва, Волжский бульвар Карта всех событий

Мужчина напал на своего бывшего зятя с шампуром во время ссоры в Москве. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По словам представителя ведомства, житель столицы распивал спиртные напитки на территории аллеи на Волжском бульваре с бывшим мужем своей дочери. Во время совместного отдыха между мужчинами завязался конфликт, из-за нецензурных высказываний в адрес бывшей тещи.

В результате ссоры житель Москвы сначала сделал оппоненту замечание, а после взял шампур и ударил бывшего зятя в плечо.

— Во время нападения мужчина задел крупную артерию, — подчеркнули в ведомстве.

Потерпевший, несмотря на потерю крови, сам дошел до больницы, где ему оказали медицинскую помощь. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Позднее сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. Это 47-летний приезжий. Мужчина дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

По данному факту, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В августе «ВМ» писала о москвиче, которого чуть не зарезали в ходе уличной ссоры на востоке города. Инцидент произошел вечером 9 августа рядом с домом 42 на 13-й Парковой улице. Потерпевший повздорил с незнакомцем на почве личной неприязни. В какой-то момент последний выхватил нож и нанес им удар своему оппоненту в область груди. После этого злоумышленник скрылся. Правоохранители возбудили дело по аналогичной статье.