Англичанин рассказал, что ему нравится в России и русской культуре

Фото: YouTube/ Открыто о России \ Open talk about Russia

Англичанин Адель поучаствовал в шоу на YouTube-канале «Открыто о России», где рассказал о своем переезде.

По словам Адель, его увлекла классическая литература и культура России. За три года путешественник все же решился переехать и выбрал город Санкт-Петербург.

— Когда я впервые приехал в Санкт-Петербург в качестве туриста, я был просто поражен. Город потрясающий. Тут очень красиво, даже красивее, чем в Лондоне, — признался иностранец.

Также он рассказал, что родился в известном лондонском пригороде Аскот, где проходили съемки популярного фильма о Гарри Поттере. Несмотря на это, северный край для него кажется волшебным и необычайным.

— В Петербурге каждый день живешь, как в сказке. Очень много старинной классической архитектуры, которая производит на меня невероятно сильное впечатление. Когда я приехал сюда, я как будто попал в прошлое. В России умеют сохранять историческое наследие, и это создает определенную индивидуальность, — поделился гость программы.

Спустя время в Петербург приехала и сестра Адель в качестве туриста. Он отметил, что она кардинально поменяла свое мнение о «суровой» стране. Раньше она считала, что Россия — небезопасный город для проживания.

— Я хочу поездить по небольшим городам вашей страны, чтобы увидеть и понять настоящую Россию. Все-таки Санкт-Петербург слишком европейский город и очень похож на другие города Европы, — говорит Адель.

Также иностранец поделился мнением о русском языке. За три года Адель научился хорошо говорить по-русски, однако некоторые слова он все равно выговаривает с трудом.

— Некоторые слова я вообще не могу произносить, например, слово «штучка», хотя понимаю почти все. Еще сложно произносить букву «р» так, как это делают в России. Видимо, надо сходить к логопеду, — шуточно подытожил Адель.

Однако не все было так гладко при переезде в новую страну. По словам Адель, когда он только переехал в Питер — люди показались ему злыми и грубыми. Но когда он познакомился поближе с россиянами, они оказались открытыми, гостеприимными и дружелюбными.

Адель продолжает изучать русскую культуру: читает произведения Федора Достоевского, Льва Толстого, Леонида Андреева и Антона Чехова. По его мнению, русские писатели затрагивают социальные проблемы, их герои отличаются от персонажей английских произведений, передает Nation news.