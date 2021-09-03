Мужчина десять дней удерживал девушку в гараже в Нижнем Новгороде

Фото: СК РФ / Нижний Новгород

Мужчина десять дней удерживал 23-летнюю девушку в подвале гаража в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пятницу, 3 сентября, в СК РФ по региону.

Девушка 24 августа встретилась с мужчиной, с которым ранее познакомилась на одном из сайтов знакомств. Она уехала с новым знакомым в неизвестном направлении. После этого знакомые потеряли связь с девушкой.

Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия. Спустя несколько дней они обнаружили пропавшую девушку в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода.

На опубликованных кадрах из гаража видно, что подвал был оборудован всем необходимым для жизни. В помещении были кровать, ванна, туалет.

Видео: сайт СК РФ по Нижнему Новгороду

Во время допроса потерпевшая рассказала, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвал, где удерживал с начала ее исчезновения. Девушка призналась, что похититель изнасиловал ее.

После допроса девушки сотрудники полиции объявили злоумышленника в розыск. Примечательно, что за несколько дней до этого жена предполагаемого подозреваемого также объявила его в розыск. Судя по всему, женщина ничего не знала о произошедшем.

Позднее заявление было отозвано поисковыми группами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья», говорится на сайте СК.

В четверг, 26 августа, стали известны подробности убийства восьмилетней девочки в Тюмени. Обвиняемый Виталий Бережной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения утром 30 июня встретил девочку на лестнице. Заманив ее в квартиру, он связал ее скотчем. Сперва преступник изнасиловал ребенка, а после задушил.

Тело девочки Виталий Бережной хранил в холодильнике, а 17 августа решил отнести его на берег озера Оброчного. В результате тело нашли поисковики. Позже стало известно, что убийца около трех лет был сотрудником внутренних дел. 27 августа суд арестовал до 25 октября обвиняемого в убийстве девочки.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию, известную на данный момент о 40-летнем жителе Тюмени, которого подозревают в причастности к убийству восьмилетней Насти Муравьевой.