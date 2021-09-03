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Доктор Мясников рассказал, какие продукты способствуют развитию рака

Лала Манушакян

Сюжет: 

Еда
Общество
Доктор Мясников рассказал, какие продукты способствуют развитию рака
Фото: Рixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что алкоголь и продукты, которые имеют белый цвет, могут быть опасны для здоровья человека.

По словам Мясникова, такие продукты могут стать причиной возникновения онкологических заболеваний.

— Дело в том, что риск возникновения рака у людей с сахарным диабетом выше в восемь раз. В связи с этим советую не есть ничего белого, — сообщает врач.

Мясников перечислил продукты питания, которые относятся к числу провокаторов развития раковых заболеваний: белый сахар, соль, рис и макароны, а также белый хлеб. Специалист порекомендовал не включать в своей рацион перечисленные продукты, так как они способствуют увеличению массы тела и повышению уровня глюкозы в крови, передает Nation news.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова дала советы по употреблению продуктов, которые нейтрализуют стресс. Такие продукты должны содержать цинк, витамин С, антиоксиданты и качественный белок. Они помогут организму держать иммунитет в тонусе.

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