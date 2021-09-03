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Более ста семей готовы переселиться в новый дом по реновации на северо-западе Москвы

Виктория Сикерина

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Более ста семей готовы переселиться в новый дом по реновации на северо-западе Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Свободы, 67АКарта всех событий

Около 70 процентов жильцов дома 69 на улице Свободы в Северо-Западном административном округе(СЗАО) в районе Северное Тушино готовы к переезду в новый дом по реновации на той же улице. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что процедура переселения стартовала 14 августа текущего года.

— В расселяемом доме на улице Свободы живут 413 человек (158 семей). Уже 70 процентов — 290 человек (111 семей) — определились с новыми равнозначными квартирами для переезда в соседнюю новостройку, — отметил глава ведомства.

Также он сказал, что еще 123 человека продолжат выбирать жилье в многоэтажке.

В департаменте добавили, что новый дом расположен рядом с расселяемым, из-за чего жители смогут пользоваться привычной инфраструктурой: магазинами, кафе, салонами красоты, социальными объектами, транспортными остановками и станциями метро.

При этом во дворе дома по реновации оборудовали спортивную и детскую площадки, а также общественную зону для отдыха, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

В среду, 3 сентября, глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что в Бутырском районе на северо-востоке столицы 90 процентов переселенцев из домов на улице Яблочкова определились с выбором квартир в новостройке на улице Фонвизина, дом 7а.

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