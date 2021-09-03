Память жертв терактов почтили в Московской области

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В Подмосковье в День солидарности в борьбе с терроризмом провели торжественные мероприятия. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

Первый заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности региона Эдуард Петрухин отметил, что с терроризмом можно бороться только при объединенных усилиях государства, общественных и религиозных организаций. Кроме того, к борьбе должны подключаться неравнодушные граждане.

— Трепетное отношение к каждой человеческой жизни, совместные действия правоохранительных органов и общественных институтов позволят пресечь разрастание терроризма, лишит преступников поддержки, — цитирует РИАМО Петрухина.

В честь памятной даты, которую ввели в знак памяти теракта в Беслане в 2004 году были проведены открытые уроки, церемонии возложения цветов к мемориалам, митинги и другие мероприятия.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин вручил памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву» ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину. В 2021 году исполнится 80 лет с начала битвы за Москву. В честь знакового события власти города весной учредили особый нагрудный знак.

По словам мэра, всего знаком будут награждены более 1100 ветеранов. Также к годовщине битвы власти столицы выплатят ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.