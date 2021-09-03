Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Память жертв терактов почтили в Московской области

Анастасия Волоснова

Общество
Память жертв терактов почтили в Московской области
Фото: Pexels

В Подмосковье в День солидарности в борьбе с терроризмом провели торжественные мероприятия. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

Первый заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности региона Эдуард Петрухин отметил, что с терроризмом можно бороться только при объединенных усилиях государства, общественных и религиозных организаций. Кроме того, к борьбе должны подключаться неравнодушные граждане.

— Трепетное отношение к каждой человеческой жизни, совместные действия правоохранительных органов и общественных институтов позволят пресечь разрастание терроризма, лишит преступников поддержки, — цитирует РИАМО Петрухина.

В честь памятной даты, которую ввели в знак памяти теракта в Беслане в 2004 году были проведены открытые уроки, церемонии возложения цветов к мемориалам, митинги и другие мероприятия.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин вручил памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву» ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину. В 2021 году исполнится 80 лет с начала битвы за Москву. В честь знакового события власти города весной учредили особый нагрудный знак.

По словам мэра, всего знаком будут награждены более 1100 ветеранов. Также к годовщине битвы власти столицы выплатят ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.

Читайте также:
МероприятияПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Все мнения
О проекте