Бизнес-коуч составила инструкцию для эффективного достижения целей

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Правильному достижению цели способствуют не только личные качества человека и его навыки. О том, как лучше всего добиться желаемого рассказала бизнес-коуч по повышению эффективности бизнеса и развития команд Ирина Аветисян.

По ее мнению, успех заключается в пяти составляющих: «я», хочу, глагол, конкретика и мотивация.

Без «я» цель на моменте ее продумывания становится безликой. Важно не просто сформулировать желание, но и указать, в отношении кого будет выполнена поставленная задача. Например, вместо фразы «Хочу заработать миллион», эффективнее будет работать словосочетание «Я хочу заработать миллион».

Слово «хочу», отметила Ирина Аветисян, — индикатор желания. Эта составляющая должна исходить из личного стремления, а не из общественных стереотипов или чужого мнения.

Самое главное в формулировке цели — глагол. Именно он двигает человека к желаемому. Данная часть должна всегда присутствовать в отражающей задачу фразе.

Следующий этап заключен в конкретике: здесь человек может прописать детали, например, установить временные или пространственные рамки, а также сумму.

Заключительной составляющей, по мнению эксперта, является мотивация. Именно она заставляет человека двигаться в выбранном направлении. На этом этапе необходимо искренне ответить на вопрос: «Зачем мне это нужно?».

— Я хочу поехать в отпуск на Бали с любимым человеком на годовщину свадьбы 10 октября 2021 года для проведения совместного радостного времени вдвоем, — привела пример правильно поставленной цели Ирина Аветисян.

Для получения желаемого результата следует формулировать цель полно и информативно, сообщает ФАН.

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