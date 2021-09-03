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Байден приказал рассекретить ряд документов по терактам 11 сентября

Анастасия Волоснова

В мире
Байден приказал рассекретить ряд документов по терактам 11 сентября
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании ряда документов по терактам 11 сентября. Так, глава государства дал старт процедуре их публикации в пятницу, 3 сентября.

Данное решение было принято на фоне 20-й годовщины теракта 11 сентября 2001 года. По словам президента, «американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках».

— Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях, — говорится в указе.

Байден обещал снять гриф секретности с материалов расследования еще во время предвыборной кампании, пишет РИА Новости.

До этого Байден сообщил, что США сталкиваются с более серьезной угрозой терроризма из Сирии и других стран, нежели та, которая исходит от Афганистана. По его словам, «метастазы дают» такие террористические группировки, как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

*«Аль-Каида» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

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