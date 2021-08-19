Байден перечислил страны, откуда исходит угроза терроризма

Фото: whitehouse

США сталкиваются с более серьезной угрозой терроризма из Сирии и других стран, нежели та, которая исходит от Афганистана. Об этом заявил президент Америки Джо Байден.

— Значительно более серьезная угроза Соединенным Штатам исходит из Сирии. Значительно более серьезная угроза исходит из Восточной Африки, — заявил политик в интервью АВС.

По его словам, «метастазы дают» такие террористические группировки, как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»*, передает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

*«Аль-Каида» — организация признана террористической и запрещена на территории России.