Московское «Динамо» обыграло динамовцев из Минска на старте КХЛ

Фото: Twitter / ФК Динамо

Московское «Динамо» дома обыграло динамовцев из Минска в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоялась в пятницу, 3 сентября.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу московских хоккеистов. На первой минуте шайбу забил Оскар Линдберг, Вадим Шипачев отличился на 5-й и 22-й минутах, Станислав Галиев — на 11-й минуте. В составе минской команды шайбу забил Денис Мосалев на 28-й минуте.

В следующем матче столичное «Динамо» 5 сентября примет новосибирскую «Сибирь».

1 сентября хоккеисты омского «Авангарда» победили московский ЦСКА и выиграли Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоялся на ледовой арене в подмосковной Балашихе и завершился со счетом 4:0 в пользу омичей. Авторами голов стали Петер Цегларик и Корбэн Найт, забросившие по две шайбы в ворота противника, которые защищал вратарь Шимон Грубец.

29 августа завершился четвертьфинальный поединок женского чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии. Встреча закончилась со счетом 3:2 — в пользу швейцарских спортсменок. В результате матча российская команда выбыла из соревнований.