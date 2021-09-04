Епископ РПЦ исключил исправление житий святых после слов Путина

Фото: Пресс-служба РПЦ

Русская православная церковь не намерена пересматривать жития святых. Об этом сообщил в пятницу, 3 сентября, заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

— Если по существу: никаких пересмотров житий святых на повестке дня не стоит, — написал он в своем канале в Telegram.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о версии гибели митрополита Филиппа, прославленного РПЦ в лике святых, не связанной с его убийством Малютой Скуратовым в XVI веке.

Комментируя это, член синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия РПЦ, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин сказал, что житие святителя Филиппа может быть отредактировано, если версия о том, что он не был убит Малютой Скуратовым, подтвердится, передает РИА Новости.

Церковь отмечает память митрополита Филиппа 16 июля. Митрополит Филипп II (в миру Федор Колычев) до 30 лет служил в Москве при дворе Василия III, дружил с его сыном Иваном в его детстве. После того, как Колычевы были втянуты в заговор против матери Ивана Елены Глинской, они попали в опалу: дядя Федора оказался в тюрьме, троюродных братьев казнили, сам Федор тайно бежал из столицы на север. Там он был пастухом, а затем подался в Соловецкий монастырь и принял постриг с именем Филипп. Через восемь лет монахи избрали его игуменом.

Игумен Филипп ездил в Москву на Стоглавый собор, возобновил там знакомство с царем Иваном IV. Когда в 1566 году кандидат в Московские митрополиты архиепископ Казанский Герман впал в немилость, игумена по воле царя позвали на Московскую кафедру. Из-за жестокостей опричнины митрополит вступил с царем в конфликт, и его сослали в Тверь в Отроч Успенский монастырь. По преданию, в 1569 году, исполняя царский приказ, там игумена Филиппа задушил Малюта Скуратов.