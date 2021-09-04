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Ученые обнаружили связь высоты обитания на развитие птиц и млекопитающих

Юлия Курганова

Общество
Ученые обнаружили связь высоты обитания на развитие птиц и млекопитающих
Фото: Piotr Matyga / CC BY-SA 4.0

Увеличение высоты обитания видов оказывает влияние на скорость эволюции живых организмов. Об этом заявили ученые после анализа данных об изменениях топографической структуры Земли.

Исследователи сопоставили имеющиеся сведения о топографической и климатической структурах планеты, которые менялись на протяжении последних трех миллионов лет. Также специалисты проследили местонахождение различных видов птиц и млекопитающих.

В результате ученые установили, что повышение уровня земли над морем сыграло важную роль в развитии представителей животного мира. Так, скорость их развития и эволюции оказалась намного больше на высоте. Поэтому на вершинах гор чаще можно встретить уникальные, неизвестные ранее науке развитые организмы, передает ФАН.

Ученые объяснили возникшие споры вокруг белух, оказавшихся во льдах на Чукотке. Некоторые считают, что человек должен оказывать помощь животным, а другие уверены, что нельзя вмешиваться в естественные процессы. Последние предлагают перед тем, как сделать это, взвесить все за и против, так как человек из благих побуждений не раз наносил вред природе.

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