«Главная мечта!»: эксперты оценили шансы на появление пляжного футбола на Олимпиаде

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ФИФА не заинтересована в появлении в программе Олимпийских игр пляжного футбола и мини-футбола. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил на пресс-конференции президент клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

— Шанс, что пляжный футбол будет в программе Олимпийских игр, думаю, составляет всего один процент. Это должна лоббировать ФИФА, а ей даже классический футбол не нужен в программе Олимпийских игр. Если бы не Международный олимпийский комитет, который много раз уговаривал ФИФА, чтобы футбол остался, то и его не было бы на Олимпиаде. ФИФА не заинтересована в этом. Двигать мини-футбол и пляжный футбол в программу Олимпийских Игр они не будут, потому что им это не нужно. У ФИФА отдельная структура и отдельный интерес. Главный турнир для них — Чемпионат Мира, второй — молодежный ЧМ, а Чемпионат Мира по пляжному футболу — это не первая, не вторая, а, может, седьмая позиция. Денег они от этого получают мало, телевизионные права продаются, но не за такие деньги, как ЧМ по большому футболу, — сказал он.

Главный тренер российской сборной по пляжному футболу Михаил Лихачев заявил, что включение данного вида в программу Олимпиады является мечтой всех, кто им занимается.

— Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы пляжный футбол тоже был на Играх, это вообще наша главная, глобальная мечта. Но, что поделать, пока так не происходит, хотя не нужно ни дополнительной инфраструктуры, ничего сложного для этого. На мой взгляд, пляжный футбол идеально бы вписался в систему и программу Олимпийских игр, —сказал он, передает портал НСН.

Лихачев добавил, что благодаря попаданию на Олимпийские игры пляжный футбол получил бы колоссальный зрительский интерес, и это вывело бы его на другой уровень.

Сергей Собянин наградил чемпионов мира по пляжному футболу. Он заявил, что спортсмены достойно показали Москву и Россию.