Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 сентября

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В субботу, 4 сентября, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10-12 градусов. В Подмосковье температура ожидается 8-13 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-15 метро в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столице сохранится влажно-прохладная, атмосферное давление низкое, выраженный дефицит кислорода в приземном слое воздуха.

Метеопатические реакции и симптомы недомогания обычно развиваются у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями (вегетососудистая дистония, артериальная гипотония, мигрень и другое), возможны обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезненно переносят такие внешние условия лица с заболеваниями органов дыхания и особенно после перенесенных в недавнем времени острых заболеваний.

В межсезонье, когда колебания метеопараметров значительные и происходят чаще, следует быть более внимательными к своему здоровью, необходимы профилактическая и поддерживающая терапия по рекомендации врача.

Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве на выходных. Среднесуточная температура воздуха в столице в субботу и воскресенье, 4 и 5 сентября, будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Воздух прогреется до плюс 10-13 градусов.