Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве на выходных

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Среднесуточная температура воздуха в столице в субботу и воскресенье, 4 и 5 сентября, будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Воздух прогреется до плюс 10-13 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Погоду в предстоящие выходные дни комфортной не назовешь. Такой температурный фон, да и режим осадков, соответствует больше концу сентября, а не его началу по климатическим характеристикам. Температура ниже нормы на 4-5 градусов. Среднесуточная температура около восьми градусов тепла. Облачно, небольшой дождь, в субботу местами умеренный. В воскресенье местами уже дождь меньшей интенсивности, но облачно и температуры дневные не радуют — от плюс 10 до 13 градусов. Погода не очень симпатичная, — рассказал он.

Синоптик отметил, что резкое похолодание в Москве связано с проникновением полярного воздуха с северных широт на всю европейскую территорию России. По его словам, этот воздух достигает не только центра: на юге температура также ниже нормы.

Так, в Ростовской области и Краснодарском крае примерно на три градуса температура ниже нормы. Но нормы там высокие, поэтому дневные температуры в диапазоне 23-25 градусов тепла, передает ТАСС.

Синоптик рассказал, ожидать ли москвичам бабьего лета на следующей неделе. Не исключена вероятность потепления в середине сентября.