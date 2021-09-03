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Синоптик рассказал, ожидать ли москвичам бабье лето на следующей неделе

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
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Синоптик рассказал, ожидать ли москвичам бабье лето на следующей неделе
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Бабье лето в ближайшее время в столице не ожидается. Однако не исключена вероятность потепления в середине сентября. Такое мнение в пятницу, 3 сентября, высказал метеоролог Никита Поповнин.

По его словам, на неделе с 6 сентября в Москве столбик термометра поднимется до 12-15 градусов. При этом в городе ожидается пасмурная и дождливая погода.

— Не будет (бабьего лета — прим.«ВМ») в ближайшую неделю. Может быть, будет потом, но не сейчас, — передает телеканал «Москва 24» со ссылкой на слова специалиста.

Во вторник, 31 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что начало сентября в столице будет холодным, что говорит о приближении бабьего лета. Также он добавил, что переход к осенней погоде в этом году будет для жителей столицы ощутимым, в отличие от трех прошлых лет.

Первый в 2021 году листопад ожидается в Москве после 3 сентября, по мнению синоптиков. Деревья и кустарники в Москве начнут готовиться к зиме, когда температура воздуха в столице понизится до 10 градусов тепла и ниже.

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