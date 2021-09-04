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Российская сборная завоевала бронзу в турнире Паралимпиады по бочча

Анастасия Колоскова

Спорт
Российская сборная завоевала бронзу в турнире Паралимпиады по бочча
Фото: paralymp.ru

Сборная России в составе Сергея Сафина, Дарьи Адониной и Ивана Фролова выиграла бронзу в парном соревновании по бочча на Паралимпийских играх в Токио.

Российские спортсмены в матче за третье место одержали победу над португальцами со счетом 5-1 (класс BC4).

Эта награда стала первой для российской команды в бочча за всю историю Паралимпийских игр.

4 сентября российский легкоатлет Андрей Вдовин завоевал серебро Паралимпийских игр в Токио в беге на 200 метров. Спортсмены выступали в категории Т37, где представлены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Российская сборная занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады, уступая Китаю, Великобритании и США.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступают на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.

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