Россиянин Андрей Вдовин завоевал серебряную медаль Паралимпиады в беге

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Российский легкоатлет Андрей Вдовин завоевал серебро Паралимпийских игр в Токио в беге на 200 метров. Спортсмены выступали в категории Т37, где представлены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Результат Вдовина составил 22,24 секунды. Золотую медаль взял с мировым рекордом американец Ник Мэйхью (21,91). Третьим стал бразилец Рикардо Гомес да Мендонка (22,62). Другой россиянин Чермен Кобесов пришел четвертым (22,85), сообщает ТАСС.

27-летний Вдовин ранее стал паралимпийским чемпионом в беге на 400 метров, установив мировой рекорд. Также он завоевал серебряную медаль в беге на 100 метров. Вдовин является десятикратным чемпионом мира, в его активе также пять золотых медалей чемпионатов Европы.

3 сентября российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров на спине. В финальном заплыве он установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 40,99 секунды.

Российская сборная занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады. Российские спортсмены завоевали 35 золотых, 30 серебряных и 45 бронзовых наград. Лидером остается сборная Китая (86-52-47), далее идут команды Великобритании (38-35-40) и Соединенных Штатов (35-34-26).

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступают на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.