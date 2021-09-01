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Россиянин Андрей Вдовин завоевал золото Паралимпиады в беге на 400 метров

Юлия Курганова

Спорт
Россиянин Андрей Вдовин завоевал золото Паралимпиады в беге на 400 метров
Фото: youtube.com

Легкоатлет Андрей Вдовин выиграл золотую медаль в беге на 400 метров на Паралимпийских играх в Токио.

Результат российского спортсмена составил 49,34 секунды, он обновил мировой рекорд, который был установлен им же в ноябре 2019 года (50,45). Серебро завоевал американец Ник Мэйхью (50,26). Третье место занял россиянин Чермен Кобесов (50,44).

Спортсмены выступали в категории Т37, где представлены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата, передает ТАСС.

27-летний Вдовин ранее стал серебряным призером Игр в Токио в беге на 100 метров. Он является десятикратным чемпионом мира, в его активе также пять золотых медалей чемпионатов Европы. Кобесову 25 лет, он является двукратным чемпионом Европы и двукратным серебряным призером чемпионатов мира.

31 августа российские пловцы взяли золото Паралимпиады в смешанной эстафете. Они установили паралимпийский рекорд, пройдя дистанцию за 3 минуты 53,79 секунды.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российская сборная завоевала 26 золотых, 16 серебряных и 34 бронзовые награды и занимает третье место общего медального зачета. Лидирует команда Китая (62-38-32), на втором месте сборная Великобритании (29-23-28).

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