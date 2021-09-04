Психолог рассказала, как справиться с осенней хандрой

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Доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева рассказала об осенней хандре и способах борьбы с ней.

По ее словам, на ухудшение настроения влияют несколько сезонных факторов: отсутствие солнца и завершение сезона отпусков — переход из расслабляющей обстановки на более рабочий лад. При этом общую осеннюю хандру может усугубить общая тревога на фоне пандемии.

Специалист отметила, что хандра не приходит вместе с календарным сентябрем, но в холодные дни удержаться от тоски сложнее.

В крайних случаях психолог посоветовала обратиться к специалисту, однако существуют способы улучшить настроение самостоятельно. Для этого необходимо больше двигаться. Это могут быть как обычные прогулки, так и новый вид спорта. Также в борьбе с плохим настроением помогут новые увлечения, занятия творчеством и посещение интересных мероприятий, которые могут принести позитивные впечатления и новые знакомства.

— Нужно по максимуму не давать себе погрузиться в это состояние, по максимуму себя загружать даже просто физически: заполнять свой день какими-то делами, планами. Знаете, есть такая фраза у барона Мюнхгаузена про то, что надо взять себя за волосы и тащить из болота. Не давать себя жалеть, расслабляться, о себе плакать и так далее. Потому что эта трясина может засосать, — цитирует Татьяну Яничеву ФАН.

Психолог Ирина Фролова, в свою очередь, считает, что осеннюю тоску и хандру можно отнести к легкой форме депрессии. В этот период резко меняется эмоциональный фон, что сказывается на общем состоянии здоровья человека. Она назвала несколько способов, как не погрязнуть в апатии и грусти.