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Вооруженные силы Украины потерпят поражение через 6–12 часов после начала войны с Россией. Такое мнение высказали читатели болгарской газеты «Факти».

Это стало реакцией на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что планы США оказать военную помощь Киеву могут стать потенциальной причиной непредсказуемых действий Украины в плане силового решения конфликта на Юго-Востоке страны.

На встрече в Вашингтоне президентов США и Украины 1 сентября Джо Байден заверил Владимира Зеленского в том, что Штаты «твердо поддерживают территориальную целостность Украины» и предлагают 60 миллионов долларов в качестве финансовой помощи.

«На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6–12 часов с начала вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале»; «Видимо, они считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию»; «Украина — не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство», — приводит сообщения читателей газеты «Факти» РИА Новости.

3 сентября президент России Владимир Путин назвал нынешнюю ситуацию в отношениях с Украиной ненормальной и выразил надежду на ее скорое улучшение.