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Около 40 человек отравились в школе в Нижнем Новгороде

Анастасия Колоскова

Происшествия
Около 40 человек отравились в школе в Нижнем Новгороде
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 40 человек отравились в школе в Нижнем Новгороде, их состояние удовлетворительное. Об этом сообщила региональная прокуратура.

До этого ведомство организовало проверку после информации о массовом отравлении детей в одном из учебных заведений Нижнего Новгорода.

По предварительным данным, инцидент произошел в гимназии № 13. Роспотребнадзор взял смывы с продуктов.

Причины произошедшего уточняются, пишет ТАСС.

Похожий случай произошел недавно в парк-отеле в подмосковном Одинцове, откуда госпитализировали с отравлением семерых школьников в возрасте от десяти до тринадцати лет.

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