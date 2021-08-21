Семь детей отравились в парк-отеле в Подмосковье

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Семерых школьников госпитализировали с отравлением из парк-отеля в подмосковном Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

— По предварительным данным, в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие доставлено семь малолетних в возрасте от 10 до 13 лет. Подростки проживали в парк-отеле «Ершово», — говорится на сайте надзорного ведомства.

Сотрудники Одинцовской городской прокуратуры проведут проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

Похожий инцидент произошел в августе в поезде Мурманск — Адлер, откуда были госпитализирован 91 ребенок с признаками пищевого отравления. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным Роспотребнадзора, причиной инцидента стало заражение норовирусом второго типа. Дети направлялись в лагерь по коммерческим путевкам, приобретенным через туристическую фирму.

10 августа СК задержал директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда. В ходе расследования выяснилось, что повар и официант знали о своем заболевании норовирусом, но решили не сообщать об этом работодателю. Таким образом, они проигнорировали санитарные требования, что привело к массовому заболеванию детей.