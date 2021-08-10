СК задержал директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер по делу об отравлении детей

Фото: СК РФ

Правоохранители задержали директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер после пищевого отравления 91 ребенка. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По словам представителя ведомства, в ходе расследования выяснилось, что повар и официант знали о своем заболевании норовирусом, но решили не сообщать об этом работодателю. Таким образом они проигнорировали санитарные требования, что привело к массовому заболеванию детей.

— Директор вагона-ресторана, в свою очередь, не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм в соответствии с общими положениями и спецификой деятельности, не организовала медицинского обследования персонала, пренебреглапроведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников, — заключила Марковская.

Задержанные подозреваются в преступлениях, предусмотренных уголовными статьями «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Ночью 6 августа от детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, поступили жалобы на самочувствие. У них наблюдались признаки пищевого отравления. Детей госпитализировали.

По данным Роспотребнадзора, причиной госпитализации детей стало заражение норовирусом второго типа.

Всего в кубанских больницах находятся 87 пострадавших, среди них 43 ребенка из Карелии. По словам губернатора, дети направлялись в лагерь по коммерческим путевкам, приобретенным через туристическую фирму.

8 августа глава республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил, что состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет.