Стало известно о состоянии детей из Карелии, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер

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Состояние детей из Карелии, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер, оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

— Каждый час получаю информацию о состоянии наших детей, госпитализированных в больницы Краснодарского края с признаками острой кишечной инфекции. На сегодняшний день врачи оценивают состояние каждого ребенка как удовлетворительное, тяжелых нет, — пояснил Парфенчиков на своей странице в Facebook.

По данным Роспотребнадзора, причиной госпитализации детей стало заражение норовирусом второго типа.

Всего в кубанских больницах находятся 87 пострадавших, среди них 43 ребенка из Карелии. По словам губернатора, дети направлялись в лагерь по коммерческим путевкам, приобретенным через туристическую фирму.

В РЖД пояснили, что вагон-ресторан в поезде обслуживала компания НТС, которая заключила договор аренды с Федеральной пассажирской компанией. Перевозчик отметил, что внимательно следит за состоянием госпитализированных детей и пообещал бесплатно доставить их к местам отдыха, пишет РИА Новости.

По данным СК, ночью 6 августа от детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, поступили жалобы на самочувствие. У них наблюдались признаки пищевого отравления. Детей госпитализировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Специально для расследования была создана оперативная группа. Она уже изъяла пробы пищи и воды, а также допросила людей, которые сопровождали отравившихся детей. Расследование продолжается.