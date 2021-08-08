Число госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер детей увеличилось до 87

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По состоянию на утро воскресенья, 8 августа, в кубанских больницах с кишечной инфекцией размещены 87 детей, которые были эвакуированы с поезда, следовавшего из Мурманска в Адлер. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

— В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер, —говорится в сообщении.

Уточняется, что 67 детей были доставлены в Туапсинскую Центральную Районную больницу №1, еще 12 — в Апшеронскую больницу и восемь — в Белореченскую. Специалисты сообщают, что дети находятся в состоянии легкой и средней тяжести.

Всего в двух группах было 246 детей и 24 сопровождающих, передает РИА Новости.

По данным СК, ночью 6 августа от детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, поступили жалобы на самочувствие. У них наблюдались признаки пищевого отравления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Специально для расследования была создана оперативная группа. Она уже изъяла пробы пищи и воды, а также допросила людей, которые сопровождали отравившихся детей.