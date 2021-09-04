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В России выявили 18780 случаев заражения COVID-19 за сутки

Василий Плиткин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 18780 случаев заражения COVID-19 за сутки
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В России зафиксировали 18780 новых случаев заболевания коронавирусой инфекцией, сообщает оперштаб в Telegram-канале в субботу, 4 сентября.

По его информации, за минувшие сутки в стране полностью выздоровели 18737 пациентов с COVID-19, от последствий заболевания умерли — 796 человек, передает «Радио 1».

Большинство случаев заражения выявили в столице (1549), Санкт-Петербурге (1 494), Московской (756), Свердловской (512) и Ростовской (479) областях.

В конце августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.

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