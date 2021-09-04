Роман Романенко: В России делается все возможное, чтобы жизнь детей была безопасной

Фото: Иван Степанов

В ландшафтном парке Южного Бутова на юго-западе Москвы состоялся митинг, посвященный памяти жертв трагедии в Беслане. В мероприятии принял участие депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России, Роман Романенко.

Ежегодно 3 сентября в России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1–3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

— Мы скорбим сегодня о жертвах теракта в Беслане, а также склоняем свои головы в память о всех жертвах террористических акций, агрессий, которые происходили на нашей земле. Важно говорить об этих трагических событиях, важно рассказывать о них детям, чтобы они понимали какое это зло — терроризм, что ему не может быть ни оправдания, ни прощения, — сказал Герой России.

Он добавил, что сегодня в нашей стране делается все возможное для того, чтобы защитить граждан от любых угроз и сделать жизнь детей безопаснее. За 2020 год российские спецслужбы предотвратили 44 теракта и уничтожили свыше 50 боевиков. Помимо этого, силовики ликвидировали 71 террористическую ячейку, задержали свыше 800 экстремистов, обнаружили 156 тайников с оружием.

Эколог и писатель Анатолий Баташев также высказался по поводу Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

— Этот день символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм, с его идеологией жестокости и насилия. Только вместе, только воспитывая друг в друге чувства ответственности и добрососедства, мы можем противостоять террористическим угрозам и предупреждать их возникновение, — заявил он.