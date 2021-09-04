Андрей Бочкарев: BMX-велодром достроят в Дмитровском районе Москвы в этом году

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Работы по строительству BMX-велодрома в Дмитровском районе столицы завершатся до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящий момент строительство BMX-велодрома для спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная» в Дмитровском районе находится в активной фазе. Строители приступили к монтажу металлоконструкций для последующей установки стартовой системы с воротами на восемь райдеров. Проект реализуется в очень сжатые сроки, основные строительные работы планируется завершить уже в конце текущего года, — рассказал заммэра.

Он пояснил, что стартовая система — это основное технологическое оборудование велодрома, которое будет отвечать всем стандартам Международного союза велосипедистов — USI (Union Cyclist International).

Глава строительного комплекса отметил, что в рамках проекта организуют новую трассу для BMX-рейсинга длиной порядка 200 метров. На ней будут три виража и четыре прямых участка с препятствиями, которые предназначены для спортсменов с разным уровнем подготовки.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что на участке площадью 0,62 гектара также реконструируют административно-бытовой корпус со стартовой горой и устроят пост круглосуточной охраны. Также, согласно проекту, территорию благоустроят и оснастят спортивным и парковым освещением.

По его словам, на BМХ-велодроме можно будет как тренироваться, так и проводить соревнования районного уровня.

— Велодром рассчитан на 16 человек в смену занимающихся спортсменов (смена два часа), — уточнил Рафик Загрутдинов, отметив, что здание административно-бытового корпуса будет эксплуатироваться круглогодично за счет зала индивидуальных занятий.