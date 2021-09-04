Певица МакSим дала первое интервью после комы
Впервые после тяжелой болезни российская певица МакSим (Марина Абросимова) дала интервью. Исполнительница побывала на шоу Ивана Урганта.
Артистка заявила, что ее восстановление идет очень быстрыми темпами, и выразила благодарность тем, кто за нее переживал.
— Все на мне заживает как на собаке, и хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти, — рассказала звезда в эфире Первого канала.
МакSим призналась, когда она вышла из комы, медики поинтересовались, что бы она сейчас хотела. Певица попросила роял-чизбургер, кисло-сладкий соус и колу без льда, передает «360».
1 сентября МакSим впервые после болезни появилась на публике. Артистка отвела младшую дочь в школу, в первый класс.
До этого Яна Богушевская, менеджер певицы, сообщила, что МакSим проходит длительное восстановление после долгого пребывания в искусственной коме. С 13 августа звезда находится дома и проходит курс реабилитации под бдительным присмотром врачей.