Певица МакSим дала первое интервью после комы

Фото: instagram/maksimartist

Впервые после тяжелой болезни российская певица МакSим (Марина Абросимова) дала интервью. Исполнительница побывала на шоу Ивана Урганта.

Артистка заявила, что ее восстановление идет очень быстрыми темпами, и выразила благодарность тем, кто за нее переживал.

— Все на мне заживает как на собаке, и хочется сказать огромное спасибо всем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти, — рассказала звезда в эфире Первого канала.

МакSим призналась, когда она вышла из комы, медики поинтересовались, что бы она сейчас хотела. Певица попросила роял-чизбургер, кисло-сладкий соус и колу без льда, передает «360».

1 сентября МакSим впервые после болезни появилась на публике. Артистка отвела младшую дочь в школу, в первый класс.

До этого Яна Богушевская, менеджер певицы, сообщила, что МакSим проходит длительное восстановление после долгого пребывания в искусственной коме. С 13 августа звезда находится дома и проходит курс реабилитации под бдительным присмотром врачей.