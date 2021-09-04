Обвиняемого в похищении девушки в Нижнем Новгороде заключили под стражу

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Мужчину, обвиняемого в похищении в Нижегородской области девушки, которую он удерживал в подвале гаража, заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Уточняется, что следственные органы предъявили 39-летнему мужчине обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Похищение человека».

— Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя СК России об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчина десять дней удерживал 23-летнюю девушку, с которой общался на сайте знакомств, в подвале гаража. 24 августа она встретилась с ним и уехала в неизвестном направлении. После этого близкие потеряли связь с девушкой.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что девушка находилась в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. После освобождения потерпевшая рассказала, что мужчина, угрожая ножом, увез ее и удерживал все это время в подвале, а также совершал в ее отношении преступления сексуального характера.

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.