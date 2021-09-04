Полиция задержала подозреваемого в похищении девушки в Нижегородской области

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Подозреваемого в похищении девушки в Нижегородской области задержали сотрудники правоохранительных органов. Его допрашивают следователи. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщается на сайте СУ СК по региону.

В ходе расследования уголовного дела о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками отдела уголовного розыска по горячим следам установлен и задержан 39-летний мужчина.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

допрос.mp4 / Видео: СК по Нижегородской области

Мужчина десять дней удерживал 23-летнюю девушку в подвале гаража в Нижнем Новгороде. Девушка 24 августа встретилась с мужчиной, с которым ранее познакомилась на одном из сайтов знакомств. Она уехала с ним в неизвестном направлении. После этого знакомые потеряли связь с девушкой.

В четверг, 26 августа, стали известны подробности убийства восьмилетней девочки в Тюмени. Обвиняемый Виталий Бережной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения утром 30 июня встретил девочку на лестнице. Заманив ее в квартиру, он связал ее скотчем. Сперва преступник изнасиловал ребенка, а после задушил.

Тело девочки Виталий Бережной хранил в холодильнике, а 17 августа решил отнести его на берег озера Оброчного. В результате тело нашли поисковики. Позже стало известно, что убийца около трех лет был сотрудником внутренних дел. 27 августа суд арестовал до 25 октября обвиняемого в убийстве девочки.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию, известную на данный момент о 40-летнем жителе Тюмени, которого подозревают в причастности к убийству восьмилетней Насти Муравьевой.