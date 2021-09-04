Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 350 человек заблудились летом в Подмосковных лесах

Анастасия Колоскова

Город
Более 350 человек заблудились летом в Подмосковных лесах
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

С начала июня в подмосковных лесах заблудились 358 человек. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

Наибольшее количество заблудившихся зафиксировано в «Русском лесу», где потерялись 34 человека. В тройку лидеров также вошли Сергиево-Посадское (31 человек) и Дмитровское (30 человек) лесничества. Чуть меньше человек (28) заблудись в Клинском лесу.

Их поиском занимались лесничие, поисковые отряды МЧС и волонтеры «Лизы Алерт».

Как отметила председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, большинство потерявшихся — это пожилые люди. Они часто идут в лес в одиночку, без телефона и необходимых лекарств.

— Всем, кому это было необходимо, была оказана первая медицинская помощь. К сожалению, к троим мужчинам помощь не успела, — приводят слова руководителя ведомства «Вести Подмосковья».

27 августа стало известно, что в подмосковных лесах установили 752 лавочки-навигатора, которые помогают людям ориентироваться на местности. При этом 170 таких лавочек установили в нынешнем году.

Читайте также:
леспотерявшиеся людиПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Все мнения
О проекте