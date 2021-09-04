Более 350 человек заблудились летом в Подмосковных лесах

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С начала июня в подмосковных лесах заблудились 358 человек. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

Наибольшее количество заблудившихся зафиксировано в «Русском лесу», где потерялись 34 человека. В тройку лидеров также вошли Сергиево-Посадское (31 человек) и Дмитровское (30 человек) лесничества. Чуть меньше человек (28) заблудись в Клинском лесу.

Их поиском занимались лесничие, поисковые отряды МЧС и волонтеры «Лизы Алерт».

Как отметила председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, большинство потерявшихся — это пожилые люди. Они часто идут в лес в одиночку, без телефона и необходимых лекарств.

— Всем, кому это было необходимо, была оказана первая медицинская помощь. К сожалению, к троим мужчинам помощь не успела, — приводят слова руководителя ведомства «Вести Подмосковья».

27 августа стало известно, что в подмосковных лесах установили 752 лавочки-навигатора, которые помогают людям ориентироваться на местности. При этом 170 таких лавочек установили в нынешнем году.