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Более 700 лавочек-навигаторов установили в подмосковных лесах

Илья Ашуров

Город
Более 700 лавочек-навигаторов установили в подмосковных лесах
Фото: Пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО

В подмосковных лесах установили 752 лавочки-навигатора, которые помогают людям ориентироваться на местности. При этом 170 таких лавочек установили в нынешнем году. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили пресс-службе подмосковного комитета лесного хозяйства.

Наибольшее число лавочек-навигаторов установили в Егорьевском лесничестве — 54 штуки. Разработкой дизайна таких скамеек, а также их изготовлением занимаются лесничие.

— Обязательное условие — все лавочки должны быть сделаны из валежника, которого в лесах Подмосковья в достатке, — рассказала председатель комитета Елена Казимир.

По ее словам, в прошлом году 1200 человек заблудились в подмосковных лесах. В этом году их число пока составляет 334 человека, сообщают «Вести Подмосковья».

Мосприрода 28 и 29 августа приглашает взрослых и детей в экоцентры и на природные территории, где для посетителей пройдут бесплатные творческие занятия.

В субботу и воскресенье, 28 и 29 августа, обзорная экскурсия состоится по интерактивной экспозиции экоцентра «Лесная Сказка». В экоцентре «Скворечник» можно принять участие в творческой мастерской «ТОП. Творчеством Открываем Природу» и игре «Знаем, умеем, сортируем». Экологические игры, конкурсы, викторины пройдут и в экоцентре «Воробьевы горы».

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