Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

 «Развод для дебилов»: певец Данко обвинил МакSим во лжи и алкоголизме

Валерий Ливак

Общество
 «Развод для дебилов»: певец Данко обвинил МакSим во лжи и алкоголизме
Фото: instagram.com/danko_star

Певец Данко считает историю с болезнью его коллеги МакSим нормальной работой пиарщиков. По мнению исполнителя, артистка, вероятно, лежала в больнице из-за проблем с алкоголем или ожирением.

— Пиарщики признались, что это был пиар, все придумано. Это развод для каких-то совсем дебилов. Там если копнуть глубже — все странно. Никаких фото и видео нет вообще. И это в наше время, когда сейчас все снимают, — сказал Данко в беседе с Day.ru.

Он допустил, что либо певице «лечили печень от алкоголизма, либо какие-то операции делали от ожирения или пластика была». Кроме того, Данко удивил тот факт, что МакSим пришла в День знаний в школу на каблуках.

Тем временем певица дала первое интервью после тяжелой болезни. Она побывала на шоу Ивана Урганта. Артистка рассказала, что восстанавливается быстрыми темпами, и поблагодарила тех, кто за нее переживал.

15 июня МакSим госпитализировали из-за плохого самочувствия во время гастролей. Позже медики сообщили, что у нее 40 процентов поражения легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 31 июля появилась информация об улучшении состояния артистки. Спустя время она смогла самостоятельно дышать, и ее перевели в обычную палату.

Читайте также:
Певец ДанкоМакSимпиар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Все мнения
О проекте