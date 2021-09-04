 «Развод для дебилов»: певец Данко обвинил МакSим во лжи и алкоголизме

Фото: instagram.com/danko_star

Певец Данко считает историю с болезнью его коллеги МакSим нормальной работой пиарщиков. По мнению исполнителя, артистка, вероятно, лежала в больнице из-за проблем с алкоголем или ожирением.

— Пиарщики признались, что это был пиар, все придумано. Это развод для каких-то совсем дебилов. Там если копнуть глубже — все странно. Никаких фото и видео нет вообще. И это в наше время, когда сейчас все снимают, — сказал Данко в беседе с Day.ru.

Он допустил, что либо певице «лечили печень от алкоголизма, либо какие-то операции делали от ожирения или пластика была». Кроме того, Данко удивил тот факт, что МакSим пришла в День знаний в школу на каблуках.

Тем временем певица дала первое интервью после тяжелой болезни. Она побывала на шоу Ивана Урганта. Артистка рассказала, что восстанавливается быстрыми темпами, и поблагодарила тех, кто за нее переживал.

15 июня МакSим госпитализировали из-за плохого самочувствия во время гастролей. Позже медики сообщили, что у нее 40 процентов поражения легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 31 июля появилась информация об улучшении состояния артистки. Спустя время она смогла самостоятельно дышать, и ее перевели в обычную палату.